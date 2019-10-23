شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي توقف مدارس وتهدد أخرى بصنعاء.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

هددت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عددا من المدارس الأهلية في أمانة العاصمة بسحب تراخيص مزاولة العمل، بعد إيقاف عدد منها، في محاولة لابتزاز مالكيها.

ونقلت وكالة خبر، عن مصادر تربوية أن لجنة حوثية مكونة من الوكيل المساعد لقطاع التعليم ومدير عام التعليم الأهلي والخاص المدعو علي علي الدولة، ونائبه صالح القدمي المعينين من قبل المليشيا، نفذوا نزولا ميدانيا إلى عدد من المدارس الأهلية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وقاموا بإحالة عدد منها لمن وصفوها "الجهات المختصة" لاتخاذ الإجراءات العقابية بحقها.

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وبينت المصادر أن الإجراءات التعسفية استهدفت مدرستي الرائد والأقصى بمديرية شعوب ومدرسة المحيط بمديرية معين بالأمانة ومدرستي طلائع المجد والرويال "Royal" بمديريتي سنحان محافظة صنعاء، حيث تم تعليق العمل بتصاريح مزاولة العمل "ترخيص" العمل لتلك المدارس.

وأشارت المصادر أن المليشيا بررت هذه الإجراءات التعسفية بأن هذه المدارس ارتكبت مخالفات وتجاوزات للائحة المنظمة لعمل التعليم الأهلي وتوجيهات الوزارة، وكذا تجهالها للتعاميم الصادرة بالإضافة إلى استخدام المدارس كتبا تعليمية مصورة وعدم تدريس منهجها الطائفي المعدل مؤخرا وأيضاً عدم التزام القائمين عليها بمنع الاختلاط من الصف الرابع الابتدائي حتى ثالث ثانوي.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ابتزاز مالكي هذه المدارس وفرض إتاوات مالية باهظة عليهم كغرامات.