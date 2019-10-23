شكرا لقرائتكم خبر عن نازح من عمران يهاجم مستشفى في مأرب ويقتل أحد أفراد حراسته والان مع التفاصيل

أقدم أحد النازحين بمأرب من أبناء عمران على مهاجمة مستشفى الشهيد محمد هايل بمأرب. وقال شهود عيان إن المواطن م ن ع هاجم مستشفى الشهيد محمد هايل بسلاحه محاولا دخول مكتب مدير المستشفى قتل على إثر ذلك الحارس علي البليلي احد حراس المستشفى خلال محاولته صد الجاني.. Advertisements وأكد شهود عيان أن الأجهزة الأمنية بمأرب تمكنت من القاء القبض على الجاني بعد ربع ساعة فقط من الحادث.. يشار إلى أن الضحية علي البليلي احد الذين سكنوا مأرب من عشرات السنين وله مشاركات مجتمعية كبيرة بمأرب من اهمها مشاركاته الفعالة في الأنشطة الرياضية بمأرب.

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