شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي في جبل حبشي بتعز والان مع التفاصيل

استشهدت طفلة جراء استهدافها برصاص قناص حوثي في جبل حبشي بمحافظة تعز.

وفي التفاصيل، أزهقت رصاصة قناص لميليشيا الحوثي، أمس، روح طفلة في الرابعة من عمرها أثناء لعبها مع أطفال آخرين جوار منزلها، في محافظة تعز.

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وأفادت مصادر محلية، أن الطفلة لؤلؤة ماجد قتلت برصاص قناص حوثي أثناء لعبها مع أطفال آخرين، أمام منزلها في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

وتأتي هذه الحادثة بعد عامين من نزوح أغلب سكان تبيشعة والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة ميليشيا الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.