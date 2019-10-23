شكرا لقرائتكم خبر عن حقول الألغام الحوثية تصعب وصول الفريق الأممي لموقع النقطة الـ4 بالحديدة والان مع التفاصيل

واجه الفريق الأممي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، صعوبة في الوصول إلى موقع نقطة الارتباط الرابعة.

وأوضح المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الأربعاء أن الجنرال الهندي جوها، واللجنة المشتركة اختاروا أمس موقع النقطة الأخيرة للمراقبة بعد جهد كبير نظراً لحقول الألغام الحوثية المنتشرة في المحيط.

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نوجح رئيس البعثة الأممية في محافظة الحديدة اليمنية، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الجنرال الهندي أبهيجيت جوها في إنشاء وتثبيت رابع نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، أمس، في القطاع الجنوبي من المدينة.

وأكدت مصادر يمنية ميدانية وفقاً للصحيفة ذاتها، أن عناصر الجماعة الموالية لإيران لم يقوموا بتفكيك حقول الألغام، وهو ما اضطر الجنرال الهندي إلى سلوك طرق وعرة للوصول إلى جنوب المدينة حيث المطار المجاور لقرية «المنظر» التي حملت نقطة المراقبة اسمها.

وكان الجنرال الأممي عقد السبت الماضي اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلي الجانب الحكومي والميليشيات الحوثية، وتم على إثره إنشاء أول نقطة للمراقبة شرقي مدينة الحديدة، ليتوالى إنشاء النقاط الأخرى خلال الأيام اللاحقة.