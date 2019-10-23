مقتل 13 من مسلحي حركة طالبان وتدمير مخابئ للأسلحة في أفغانستان

المناطق - وكالات

نفذ الجيش الأفغاني اليوم، غارات جوية على خمسة أقاليم شملت مقاطعات سار بول وزابل وهلمند وباكتيا وبغلان، أسفرت عن مقتل 13 من مسلحي طالبان وتدمير عدة مخابئ للأسلحة.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية، عن مسؤولين بالجيش الأفغاني قولهم إن “قوات الأمن نفذت الغارات الجوية على منطقة سار بول أسفرت عن مقتل 5 من عناصر طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة ، بينما أدت غارة جوية أخرى في منطقة تارنيك وجالداك في زابل إلى مقتل 4 وتدمير مخبأ صغير للأسلحة.

وأفادوا بأن غارة جوية في منطقة مرجة في هلمند أسفرت عن مقتل أحد مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة،بالاضافة إلى غارة جوية مماثلة في منطقة زورمات أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان وتدمير مخبأ صغير للأسلحة، وغارة جوية أخرى على منطقة دانا يي غوري بمقاطعة بغلان أدت لمقتل أحد مقاتلي طالبان .