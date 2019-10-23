رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئات تحقيقية ‏بحوادث التظاهرات

قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الاعلام، خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الحالي.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "استنادا لاحكام المادة 35 / 3 من قانون التنظيم القضائي، اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى بيان بتشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة من المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات"، لافتا إلى أن "الهيئة الواحدة تتكون من ثلاثة قضاة تحقيق وعضو ادعاء عام يتولون التحقيق بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين والقوات الامنية والاعتداء على وسائل الاعلام وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا المحال من الحكومة".
ودعا مجلس القضاء الاعلى "المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ووسائل الاعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن فيها وفي حال تسجيل اخبارات سابقة لتلك الحوادث فانه يجب على المحاكم المسجل لديها ايداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاكمال التحقيق فيها".
ودعا مجلس القضاء الاعلى "المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ووسائل الاعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن فيها وفي حال تسجيل اخبارات سابقة لتلك الحوادث فانه يجب على المحاكم المسجل لديها ايداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاكمال التحقيق فيها".
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