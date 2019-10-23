وزير الدفاع: القوات الامريكية التي دخلت العراق مؤخرا ستغادر الى الكويت او قطر

كشف وزير الدفاع نجاح الشمري،اليوم الاربعاء، عن وجهة القوات الامريكية المنسحبة من سوريا بعد مغادرتهم العراق، مشيرا الى أنها ستغادر الى الكويت او قطر في غضون اربعة اسابيع. يتبع..

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