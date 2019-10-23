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مهاجمان عربيان ينافسان كرستيانو على لقب عالمي

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وانتقل كريستيانو إلى يوفنتوس، في صيف 2018، قادماً من الإسباني، في صفقة قدرت بمبلغ 112 مليون يورو، ليحقق مع الفريق لقبي والسوبر المحلي.

بينما بات السومة، أحد الهدافين التأريخيين في دوري المحترفين السعودي، منذ أن انضم إلى الأهلي في صيف 2014، قادماً إليهم من القادسية الكويتي.


ووفقًا لصحيفة «ليبيرو» الإيطالية، والتي نقلت عنها التقارير فإن مسؤولي النادي الإيطالي يترقبون مشوار عمر السومة خلال الشهرين المتبقيين قبل نهاية عام 2019، من أجل دعم ومساعدة نجمهم البرتغالي ، على التتويج بأول جائزة فردية، وهي جائزة أفضل هداف في العام.

وينافس عمر السومة نجم منتخب سوريا والنادي الأهلي السعودي، نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، على جائزة أفضل هداف لعام 2019.


تلك الجائزة تقدم من الاتحاد الدولي لتأريخ واحصائيات كرة القدم، حيث يحتل صدارة الترتيب حالياً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويليه الثنائي السوري عمر السومة، والقطري المعز علي.

ويأتي رونالدو في المركز الأول برصيد 16 هدفاً، وعمر السومة والمعز علي ولكل منهما 15 هدفاً.

وهذه الجائزة، تمنح للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في المسابقات الدولية والقارية مع ناديه والمنتخب في العام الميلادي الواحد، دون النظر إلى أهدافه في الدوري الذي ينشط فيه.

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الفرصة الأفضل للفوز بالجائزة تصب في مصلحة كريستانو رونالدو عن عمر السومة، حيث أن الأول لديه عدد مباريات دولية في خلال الشهرين المتبقيين على نهاية العام، أكثر من لاعب منتخب سوريا.

ولدى رونالدو 4 مباريات منتظرة في ، في حين يتبقى للسومة والمعز علي مباراتان رفقة منتخبيهما.

أهداف رونالدو الـ 16 جاءت على النحو التالي: «7 أهداف في تصفيات اليورو – 3 أهداف في دوري الأمم الأوروبية – 6 في دوري أبطال أوروبا».

يذكر أن رونالدو خسر جائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم التي فاز بها كلًا من فيرجيل فان دايك مدافع الإنجليزي وليونيل مهاجم على التوالي، فضلًا عن خسارته لجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في أوروبا عن الموسم المنصرم لصالح ميسي أيضًا.

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