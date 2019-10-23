الانبار تقر بوجود 350 مشروع متوقف عن العمل

اقر مجلس محافظة الانبار، الاربعاء، وجود اكثر من 350 مشروع خدمي متوقف عن العمل، مؤكدا حاجة المحافظة لـ 480 مليار دينار لإعادة اعمار وتأهيل المشاريع الغير منجزة .

وقال عضو المجلس عذال الفهداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "مدن الانبار مازالت تعاني من نقص كبير في المشاريع الخدمية نتيجة وجود اكثر من 350 مشروع متوقف عن العمل منذ عام 2012 ولحد الان جراء نقص التخصيصات المالية فضلا عن الاحداث الامنية التي شهدتها المحافظة نتيجة سيطرة ارهابي داعش على مساحات واسعة من المحافظة".



واضاف الفهداوي ان "الحكومة المحلية بحاجة الى تخصيصات مالية تقدر بــ 480 مليار دينار للشروع بعملية المباشرة بالمشاريع الغير منجزة والتي تتراوح نسبة الانجاز فيها الى نسبة متفاوتة"، مبينا انه "رغم انجاز العديد من المشاريع الخدمية، إلا ان اعادة المشاريع غير المنجزة سوف يساهم في الارتقاء بالواقع الخدمي، خاصة ان مناطق عديدة من مدن الانبار بحاجة الى هذه المشاريع كونها وضعت من قبل مختصين وحسب حاجة كل منطقة لهذه المشاريع".

