النزاهة: ضبط تلاعب بقوائم الأجراء في مديرية كهرباء الفرات الأوسط

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط مسؤولين في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية - الفرات الأوسط؛ لقيامهما بـ"التلاعب وإضافة أسماء وهمية" في قوائم تشغيل، وتحويل 800 من الأجراء اليوميين في الدائرة إلى صفة عقود.
وتابعت، أن "التحقيقات الأولية في عملية الضبط التي نفذت بموجب مذكرة قضائية كشفت عن قيام المتهمين بإضافة أسماء وهمية للأجراء اليوميين الذين تركوا العمل؛ بغية تشغيل أجراء آخرين بدلا منهم".
وأضافت، أن "آلية تشغيل الأجراء الجدد تكون عن طريق توفير بديل للأجير التارك للعمل في المحطات التابعة لها، إلا أنه لا يوجد ما يؤيد تركهم للعمل، علما أن الشركة مستمرة في التشغيل، رغم وضعها لافتات على واجهة مقرها بعدم قبول طلبات التشغيل؛ لعدم توفر السيولة المالية، حسب زعمها".
وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهما استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
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