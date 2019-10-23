العراق يحمل مجلس الأمن المسؤولية الكاملة تجاه 'التغيير الديمغرافي' لمدينة القدس

وثمن الحكيم، "مواقف الدول الأعضاء في الحركة الداعمة للعراق في حربه ضدّ الإرهاب"، معرباً عن تطلعه لتوفير الدعم لعوائل ضحايا الإرهاب، والتعاون معنا في إعادة إعمار المدن المحررة؛ لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم"، مُوضِحاً "نجدد الدعوة إلى المجتمع الدوليّ في بذل الجهود كافة من أجل القضاء على جذور الإرهاب والجماعات الداعمة له".
كما دعا الحكيم، "الدول الأعضاء في الحركة إلى المساهمة الفاعلة في إعادة الآثار العراقية التي قام تنظيم داعش بسرقتها".
وجدّد الوزير الإعراب عن "موقف العراق حيال الأزمات التي تعاني منها منطقة الخليج"، وأفصح بالقول: "يسعى العراق اليوم إلى لعب دور بارز ومهم في السياسة الدولية عبر دعوته لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية، ولاسيما منطقة الخليج، والعمل على تغليب لغة الحوار".
كما جدد التأكيد "لموقف العراق الثابت حيال القضية الفلسطينية، والدعوة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطينيّ، ومقاومته للاحتلال، وضمان حقه في تقرير مصيره".
وطالب "مجلس الأمن بتحمل المسؤولية الكاملة لإدانة أي تصريحات أو أفعال تجاه التغيير الديمغرافي لمدينة القدس"، معرباً عن تأييد العراق لبيان الحركة إزاء الإجراءات التي قام بها أو التي سيقوم بها الكيان الصهيونيّ بأنها: لاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانونيّ.
كما ابدى الحكيم، شكره وتقديره للجهود التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة في عقد المؤتمر الدوليّ لإعادة إعمار المدن المحررة في العام الماضي.
واختتم الكلمة بالتأكيد على انفتاح العراق على جميع المقترحات، والأفكار التي يقدمها أعضاء الحركة لتحقيق أهداف الحركة التي تسعى لتحقيقهاً.
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