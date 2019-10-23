انفجار سيارة مفخخة في القامشلي شمال شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
ولم يتضح حتى الأن إذا كان الانفجار خلف ضحايا من عدمه.
ويعتبر هذا الانفجار هو الثاني من نوعه الذي تشهده المدينة هذا الشهر.
وحينها قال مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد: "إن سيارة ملغومة انفجرت أمام مطعم في مدينة القامشلي، وأسفرت عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين.
وتشهد المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا عدوانا تركيا، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي.
وتعرضت المدينة المكتظة بالسكان لأعنف قصف عشوائي بالمدفعية والقذائف".
وبشكل عشوائي، استهدفت الأحياء والشوارع في المدينة ما أدى لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء.
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