قيس سعيد.. الرئيس السابع لتونس يؤدي اليمين الدستورية

الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد - أ ف ب

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان وعدد من رؤساء الحكومة السابقين وسفراء من الدول الأوروبية والعربية.

وبأداء اليمين الدستورية يصبح سعيد الرئيس السابع لتونس منذ استقلالها عام 1956، وذلك بعد كل من الحبيب بورقيبة (1987-1956) وزين العابدين بن علي (2011-1987)، وفؤاد المبزع (2011)، ثم المنصف المرزوقي (2014-2012)، فالباجي قايد السبسي (2019-2014)، تلاه الرئيس المؤقت محمد الناصر .

ويتسلم سعيد مهامه من الناصر الذي تولى رئاسة تونس في الفترة الانتقالية من شهر يوليو/تموز الماضي إلى أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والخميس الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فوز قيس سعيد في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة بنسبة تجاوزت 72%، على منافسه نبيل القروي.

وحصل سعيد على 2 مليون و700 ألف من أصوات الناخبين في الجولة الثانية على حساب منافسه نبيل القروي الذي حصل على نسبة 27.2% بإجمالي مليون و42 ألفا من الأصوات.

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ويقول النائب في البرلمان التونسي نزار عمامي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الخطوط العريضة للرئيس الجديد تتحدد في 4 اختصاصات أساسية وهي العلاقات الخارجية والأمن القومي والدبلوماسية الاقتصادية وترؤس القوات المسلحة التونسية.

وأضاف أن قيس سعيد مطالب بالحرص على تشكيل المحكمة الدستورية التي عجزت العهدة البرلمانية السابقة عن تشكيلها.

وقال الرئيس التونسي الجديد، الذي لا ينتمي إلى أي حزب، الإثنين الماضي، إنه سيحافظ على استقلاليته من كل الأطراف، مؤكدا أنه لن يتردد في تطبيق القانون على كل من يتورط في اختلاس "مليم" واحد من أموال التونسيين.

وأضاف أنه سيحافظ على الحريات العامة والفردية ولا يسمح بالاعتداء على الإعلاميين والحقوقيين وأصحاب الرأي والفكر.

يشار إلى أن قيس سعيد هو من مواليد 1958 بتونس العاصمة وهو أستاذ قانون دستوري بكلية الحقوق والعلوم القانونية منذ عام 1990.