قيس سعيد: كل رصاصة من إرهابي سنقابلها بوابل من الرصاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه على الجميع أن يقف متحدا في مواجهة الإرهاب وكل أسبابه، مضيفا أن كل رصاصة من إرهابي ستُقابل بوابل من الرصاص بلا عدد.
وأضاف، في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي، على الجميع أن يكون واثقا بأنه لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون، مؤكدا أن الحرية التي دفع الشعب التونسي ثمنها لن يقدر أحد أن يسلبه إياها تحت أي ذريعة أو مسمى، مشددا على أنه لا مجال للمساس بحقوق المرأة.
وأكد أن الشعب في حاجة لعلاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين، مشيرا إلى أن تونس منتصرة لكل القضايا العادلة وأولها قضية فلسطين، موضحا أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ليس ضد اليهود، بل ضد الاحتلال والعنصرية.
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