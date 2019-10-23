العراق: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر خلال 4 أسابيع

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وكالاتالأربعاء 2019/10/23 01:42 م بتوقيت أبوظبي
القوات الأمريكية تنسحب من شمال سوريا
أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال 4 أسابيع.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن تصريحات وزير الدفاع العراقي جاءت بعد لقائه نظيره الأمريكي مارك إسبر، الذي يزور بغداد حاليا.
كان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد وصل إلى بغداد في زيارة لم يكشف عنها مسبقا، وذلك وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.
يذكر أنه من المتوقع أن يجتمع إسبر بنظيره العراقي ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وسيبحث إسبر مسألة القوات الأمريكية التي يجري سحبها من سوريا والدور الذي سيقوم به العراق في هذا الشأن.
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