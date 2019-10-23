القبض على مشتبه به في حادثة حاوية الجثث شرقي بريطانيا

قالت الشرطة البريطانية إنه تم توقيف شخص يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية؛ للاشتباه في تورطه في مقتل 39 جثة عثر عليها داخل حاوية شرقي البلاد.

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وكانت الشرطة في جنوب شرقي إنجلترا قد أعلنت، الأربعاء، أن خدمات الطوارئ عثرت على 39 جثة داخل حاوية يُعتقد أنها قادمة من بلغاريا.

وقالت شرطة مقاطعة "إسيكس" إن الأمر بدأ بالتحقيق في بلاغ تم تلقيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم بشأن "شاحنة بحاوية داخلها أشخاص" عند حديقة ووترجليد الصناعية قرب بلدة "جريز".

وأضافت الشرطة أن "خدمات الطوارئ وصلت للحاوية، ولكن للأسف تأكد وفاة 39 شخصا".