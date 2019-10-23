إحالة نجيب ميقاتي للتحقيق في لبنان بتهمة "الثراء غير المشروع"

أحالت السلطات اللبنانية، الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، ونجله وشقيقه إلى التحقيق بتهمة "الثراء غير المشروع".



ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فإن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، أصدرت قرارا بإحالة ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه ومسؤولي أحد المصارف للتحقيق بجرم "الثراء غير المشروع".

وأوضحت أن التحقيق مع ميقاتي (13 يونيو/حزيران 2011 – 22 مارس/آذار 2013)، يشمل "الحصول على قروض سكنية مدعومة".

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وحتى الساعة 9:55 ت.غ لم يعلق ميقاتي أو أي من المحالين للتحقيق على ما ذكرته الوكالة.

ومنذ الخميس الماضي، يشهد لبنان مظاهرات غاضبة عقب إعلان حكومة سعد الحريري عن ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ولليوم السابع على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، مؤكدين أنه "لا تراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب".

وطالبوا بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل"، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل"، و"تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه".