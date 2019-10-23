شكرا لقرائتكم قوافل روسية تعبر نهر الفرات.. وتركيا تراجع مواقعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالات أنباء روسية بأن الشرطة العسكرية الروسية عبرت نهر الفرات، ووصلت مدينة عين العرب الحدودية شمال سوريا.

وأوضحت أن قافلة من الشرطة العسكرية الروسية عبرت الساحل الشرقي للفرات، واتجهت نحو الحدود التركية قرب مدينة عين العرب السورية تنفيذاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في محادثات سوتشي يوم الثلاثاء

تركيا تعيد تقييم مواقع المراقبة شمال سوريا

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن لا يوجد موعد نهائي للدوريات العسكرية المشتركة مع روسيا في شمال سوريا

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في حين قالت مصادر أمنية تركية إن أنقرة تعيد تقييم خطتها لإقامة 12 موقعاً للمراقبة في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد اتفاق مع موسكو يدعو لانسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية.

قوات سوريا الديمقراطية (فرانس برس)

وكانت تركيا وروسيا أبرمتا اتفاقاً، الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية يقضي بنشر قوات سورية وروسية في شمال شرقي سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من الحدود مع تركيا.

وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق، ذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة في شمال سوريا قد اكتمل. وأضافت أنه لا توجد حاجة في هذه المرحلة لشن عملية أخرى خارج المنطقة الحالية للعمليات منهية بذلك الهجوم العسكري، الذي بدأ في التاسع من أكتوبر تشرين الأول وقوبل بانتقادات واسعة.

وأتى الاتفاق عقب هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة، وكان من المقرر أن ينتهي سريانها في وقت متأخر يوم الثلاثاء.