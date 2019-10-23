شكرا لقرائتكم العراق: القوات الأميركية الآتية من سوريا ستغادر بعد شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، أن القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى العراق ستغادر خلال 4 أسابيع.

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وصل في وقت سابق الأربعاء، إلى بغداد في زيارة لم يكشف عنها مسبقاً.

والتقى إسبر في بغداد مسؤولين عراقيين لمناقشة التطورات الإقليمية بعد وصول قوات بلاده، الاثنين، إلى إقليم كردستان الشمالي إثر انسحابها من شمال شرق سوريا، بحسب مصدر دبلوماسي.

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وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت في بيان، الثلاثاء، أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات (الأميركية) داخل العراق".

وأوضحت أن "جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا، حصلت على الموافقة لدخولها إقليم كردستان".

بدوره، أعلن إسبر في تصريح لشبكة "سي أن أن" خلال مقابلة أجريت معه، الثلاثاء، أثناء زيارة قاعدة الأمير سلطان قرب الرياض، حيث تنتشر قوات أميركية، أن قوات بلاده التي تنسحب من سوريا ستتمركز "مؤقتاً" في العراق قبل العودة إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن لدى الولايات المتحدة حاليا 5200 عسكري في العراق ينتشرون في إطار التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن. وتوزعهم على عدد من القواعد في العراق يثير جدلا، حيث تعارض قوى شيعية سياسية وعسكرية عراقية وجودهم وتطالب بسحبهم من البلاد.