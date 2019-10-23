شكرا لقرائتكم سعيّد يؤدي اليمين ويشدد على المساواة بين الرجل والمرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى قيس سعيّد اليمين الدستورية ليتولى مهامه كرئيس لتونس، الأربعاء، في مقر البرلمان بالعاصمة. وقال سعيّد في خطابه: "كسب التونسيون بكافة أطيافهم احترام ودهشة العالم". Advertisements كما شدد على مبدأ المساواة بين التونسيين والتونسيات. وأضاف: "المواطنون بحاجة إلى علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين"، لافتاً إلى أن "تونس مستمرة بمؤسساتها وليس بالأشخاص الذين يحكمونها". وأصبح سعيّد، أستاذ القانون الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيساً لتونس بفوزه بـ72.71% من الأصوات خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر.

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