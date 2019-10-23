أعلن المكتب الإعلامي لمفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان أنّ السفير الدكتور هيثم ابو سعيد قد أبرق أول من أمس إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والمفوّض السامي ميشال باشوليه حول المظاهرات في لبنان.
واكد السفير ابو سعيد حرصه وحرص اللجنة الدولية على مطالب الشعب اللبناني، متمنياً إبقاء هذا الحراك ضمن الأطر التي بدأها بسلمية وبعيداً عن الغوغائية التي تناولت الأعراض والمقامات في لبنان والتي قد تحرّف مسار تلك المطالب وراء شعارات قد يكون هدفها السيطرة على الشارع.
كانت هذه تفاصيل خبر ابو سعيد: حريصون على مطالب الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.