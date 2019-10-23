ابو سعيد: حريصون على مطالب الشعب اللبناني

أعلن المكتب الإعلامي لمفوّض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الإنسان أنّ السفير الدكتور ​هيثم ابو سعيد​ قد أبرق أول من أمس إلى كل من أمين عام ​الأمم المتحدة​ ​أنطونيو غوتيرس​ والمفوّض السامي ميشال باشوليه حول المظاهرات في ​لبنان​.

واكد السفير ابو سعيد حرصه وحرص اللجنة الدولية على مطالب ​الشعب اللبناني​، متمنياً إبقاء هذا الحراك ضمن الأطر التي بدأها بسلمية وبعيداً عن الغوغائية التي تناولت الأعراض والمقامات في لبنان والتي قد تحرّف مسار تلك المطالب وراء شعارات قد يكون هدفها السيطرة على الشارع.