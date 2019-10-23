ترامب يقر مساعدات بـ4,5 ملايين دولار لـ"الخوذ البيضاء" بسوريا

أعلن ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أقر مساعدات بـ4,5 ملايين دولار لمنظمة "​الخوذ البيضاء​" في ​سوريا​. وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان، أن المساعدات التي أقرها ترامب لـ"الخوذ البيضاء" تندرج في إطار "دعم ​الولايات المتحدة​ المستمر للعمل المهم والقيم الذي تؤديه المنظّمة في البلاد".

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