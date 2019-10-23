فايننشال تايمز: بكين تعتزم إقالة رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ

ذكرت صحيفة "فاينانشيال ​تايمز​" أن بكين تعتزم إقالة رئيسة السلطة التنفيذية في ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​ التي تواجه صعوبات متزايدة في الإمساك بزمام الأمور في المستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد منذ خمسة أشهر ​احتجاجات​ غير مسبوقة مؤيدة للديموقراطية.

وتواجه الزعيمة الموالية لبكين انتقادات متواصلة من المحتجين في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وحتى الآن، قدّمت الحكومة المركزية في بكين دعماً غير مشروط للام ولشرطة هونغ كونغ، مندّدة بأعمال ​العنف​ وواصفة المتظاهرين بـ"مثيري الشغب".

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة على المداولات لم تسمّها أنّ ​الحكومة الصينية​ وضعت خطة لاستبدال كاري لام برئيس سلطة تنفيذية مؤقت، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ تنفيذ هذه الخطة يبقى رهناً باستقرار الوضع في المدينة كي لا تفسّر الخطوة على أنّها رضوخ من جانب بكين للعنف.

وذكرت الصحيفة أنه في حال قرّر الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ المضي قدماً في خطة إقالة لام، فسيتم ذلك بحلول آذار.

ومن أبرز المرشحين الرئيسيين لخلافة لام الرئيس السابق لهيئة النقد في هونغ كونغ نورمان تشان وزير المال في حكومة المنطقة هنري تانغ.