أوصى رئيس المجلس الأوروبي ​دونالد توسك​ قادة دول ​الاتحاد الأوروبي​ الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج ​بريطانيا​ من التكتل. وقال توسك، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي" أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي يوصي قادة دول الاتحاد بالموافقة على تأجيل بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.