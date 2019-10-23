أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ أن "العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" فروا منذ أن بدأت ​تركيا​ عملية "نبع ​السلام​" ​شمال شرق سوريا​".

وردا على سؤال للسيناتور الديمقراطي، كريس كونز، خلال جلسة للكونغرس، عما إذا كان يعرف عدد مقاتلي "داعش" الذين فروا، أوضح جيفري: "أقول العشرات منهم في هذه المرحلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الاميركي الى سوريا: فرار العشرات من أخطر مقاتلي داعش خلال الهجوم التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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