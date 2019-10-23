بوتين: نطلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم للاجئين العائدين إلى سوريا

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أن "روسيا تشارك تركيا قلقها بشأن الإرهابيين المتواجدين على حدودها مع ​سوريا​"، معتبرا ان "لا بد من إطلاق حوار واسع بين ​الحكومة السورية​ وكافة الجماعات الكردية المسلحة".

ودعا بوتين "جميع المؤسسات الدولية إلى تقديم المساعدات لكافة ​اللاجئين السوريين​ دون تمييز"، معتبرا انه "يجب ألا تؤثر الأحداث على الأرض على عمل اللجنة الدستورية السورية".