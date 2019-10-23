أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أن "روسيا تشارك تركيا قلقها بشأن الإرهابيين المتواجدين على حدودها مع سوريا"، معتبرا ان "لا بد من إطلاق حوار واسع بين الحكومة السورية وكافة الجماعات الكردية المسلحة".
ودعا بوتين "جميع المؤسسات الدولية إلى تقديم المساعدات لكافة اللاجئين السوريين دون تمييز"، معتبرا انه "يجب ألا تؤثر الأحداث على الأرض على عمل اللجنة الدستورية السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: نطلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم للاجئين العائدين إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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