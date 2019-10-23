مدير ناسا يكشف عن أول شخص سيطأ سطح المريخ

دبي - بواسطة محمد فارس © NASA صورة تعبيريةمدير ناسا يكشف عن أول شخص سيطأ سطح المريخ

عندما ترسل ناسا البشر إلى القمر لأول مرة بعد أكثر من نصف قرن، سيكون رائد الفضاء المحظوظ الذي سيدخل التاريخ، امرأة على الأرجح.

وبعد ذلك، لن يمر وقت طويل قبل أن نرى أول امرأة على سطح المريخ، وقد تتغلب بذلك على الرجل الأول الذي سيصل الكوكب الأحمر، وفقا لما قاله جيم بريدنستين، مدير وكالة ناسا.

وقال بريدنستين في مؤتمر صحفي حول أول سير في الفضاء لثنائي مكون من النساء، انعقد يوم الجمعة 18 أكتوبر: "يمكننا على الأغلب رؤية أول شخص سيصل إلى سطح المريخ في صورة امرأة"، مضيفا: "أعتقد أن هذا سيشكل علامة فارقة".

ولا تملك ناسا حاليا أي خطط محددة للهبوط على سطح الكوكب الأحمر، حيث أن القمر هو الأولوية الأهم بالنسبة للوكالة، فيما صرح بريدنستين بأن أول هبوط بشري على المريخ، قد يحدث في وقت ما في ثلاثينيات القرن الحالي.

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وفي الوقت نفسه، تعمل شركة الفضاء الأمريكية الخاصة "سبيس إكس"، على تطوير صاروخها Starship Mars، الذي سيساعد وكالة ناسا على إرسال الرواد إلى الكوكب الأحمر في المستقبل القريب.

ويرجح بريدنستين أن يتم اختيار أول امرأة ستطأ قدمها سطح المريخ من بين مجموعة رائدات الفضاء اللائي يعملن الآن داخل وكالة ناسا.

في المقابل، لم تعلن وكالة الفضاء الأمريكية حتى الآن عن هوية أول امرأة ستصل إلى سطح القمر، ولكن، أيا كانت هويتها، فمن المقرر أن تهبط على القمر في عام 2024.

المصدر: لايف ساينس