شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب تصل مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتفقدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، إلى مستشفى أكتوبر المركزى، فى إطار الزيارة التفقدية التى تنظمها اللجنة اليوم الأربعاء لعدد من المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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ويضم الوفد البرلمانى - برئاسة الدكتور محمد العماري، كلاً من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، والدكتور عبد العزيز حمودة، والنائبة إلهام المنشاوى والنائب أحمد العرجاوى، وانضم إليهم النائب أحمد سمير نائب أكتوبر ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.

ومن المتوقع، أن تشمل الجولة التفقدية التى تنظمها اللجنة البرلمانية اليوم الأربعاء، عدد من المستشفيات الحكومية بمدينة السادس من أكتوبر وزايد بمحافظة الجيرة، بالإضافة إلى مبنى التأمين الصحى.