شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: بى بى سى تقدم غطاء إعلاميا للعناصر المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد ، إن هيئة الإذاعة البريطانية البى بى سى لها تاريخ حافل من العداء ضد مصر وعدم المهنية، لافتا إلى أن الفضائية البريطانية لطالما تعمدت تقديم غطاء إعلامي للإرهابيين والجماعات المتطرفة فى سيناء خلال الفترة الماضية.

وأضاف الهضيبى ، أن البى بى سى ، قدمت دعما كبيرا للجماعات المتطرفة فى سوريا كما أنها عمدت على تقديم غطاء إعلامي للميليشات المسلحة فى ليبيا، لافتا إلى أن البى بى سى لديها تاريخ كبير فى دعم العناصر الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن الفضائية المشبوهة لها علاقة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ويعمل بها بعض المذيعين المنتمين المحسوبين على جماعة الإخوان، لافتا إلى أن الفضائية البريطانية فقدت مصداقيتها لدى الشارع العربى بسبب سياساتها المعادية للدول العربية.