شكرا لقرائتكم خبر عن الكيل بمكيالين.. عدم المساواة بين الرجال والنساء بقنوات الـBBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعى هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" الشفافية والمصداقية والمهنية والمساواة فى العمل، ولكن على أرض الواقع هناك نظرة دونية للعاملات داخل الهيئة، واتضح ذلك من خلال تحقيق أجرته لجنة المساواة وحقوق الإنسان فى المملكة المتحدة، حول انتها ك الهيئة للقانون من خلال دفع النساء أجورا أقل من الرجال بالرغم من قيامهم بنفس العمل.

ويأتى هذا التحقيق بعد تعدد شكاوى النساء العاملات بالهيئة وتقاضيهن رواتب أقل من زملائهن الذكور مما يعد تمييز، صريح، وقالت اللجنة في بيان لها تتمتع بصلاحيات بموجب قانون المساواة لعام 2006 لتقييم شكاوى الأجور الرسمية وغير الرسمية، المقدمة إلى هيئة الإذاعة البريطانية، واتخاذ خطوات لمنع التمييز في المستقبل.

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وهيئة الإذاعة البريطانية لم تنفى الأمر، فى تعد صارخ منها على حقوق المساواة بين العاملين بها، وأن هذا الأمر لن يتكرر فى المستقبل مرة أخرى.

وجاء التحقيق فى أعقاب سلسلة من الخلافات حول كيفية قيام «BBC»، بالتمييز ضد النساء، اللآتى يعملن فى وظائف مماثلة للرجل ولكن يحصلن على أجور أقل بكثير منهم.