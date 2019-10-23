رسميا.. الاتحاد الإسباني يحدد موعدا جديدا لـ”الكلاسيكو”

قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحديد يوم 18 دجنبر المقبل، موعدا جديدا لإقامة مباراة الـ”كلاسيكو” التي تجمع قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، والتي كان من المقرر إقامتها في 26 من الشهر لجاري، قبل أن يتم تأجيلها بسبب أعمال العنف في إقليم كاتالونيا.

الاتحاد الاسباني، وفي بيان رسمي صبيحة اليوم، أكد بأن هذا القرار تم اتخاذه “بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الاخيرة”.

ويعرف إقليم كاتالونيا توترا منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين الماضي بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.