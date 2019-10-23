بتكليف من الملك.. العثماني يمثل المغرب في القمة الروسية الإفريقية

يشارك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء وغذا الخميس، بالقمة بين “روسيا وإفريقيا” التي تنظم في دورتها الأولى.

وكلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة بتمثيل المغرب في هذه القمة، حيث سيتوجه العثماني صباح اليوم الأربعاء، إلى روسيا على رأس الوفد المغربي المشارك في القمة المذكورة، والتي ستحتضنها مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وتراهن روسيا على توسيع نفوذها المحدود في القارة الإفريقية عبر المؤتمر الذي دعت إليه، والذي ينتظر أن يشارك فيه عدد كبير من الزعماء الأفارقة.

وقبل يوم على انطلاقها، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة “روسيا – أفريقيا” بأنها “حدث عظيم غير مسبوق” مؤكدا أن “تطوير وتوطيد الروابط ذات المنفعة المتبادلة مع الدول الأفريقية، ومؤسساتها التكاملية يُعد من أولويات السياسة الخارجية الروسية”

وستكون قمة سوتشي مماثلة لـ”منتديات التعاون الصيني الأفريقي” التي أتاحت منذ العام 2000 لبكين الارتقاء إلى مرتبة الشريك الأول للقارة. واقتصرت المبادلات التجارية بين روسيا والقارة الأفريقية العام 2018 على 20 مليار دولار، أي أقل من نصف حجم المبادلات الأفريقية مع فرنسا وعشر مرات أقل منها مع الصين.