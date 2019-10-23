الشرطة البريطانية تعلن العثورعلى 39 جثة بشاحنة في منطقة صناعية

أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 39 جثة اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة صناعية شرقي لندن. وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية، إن السلطات البريطانية تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى. وأعلنت الشرطة اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون كانت قادمة من بلغاريا.

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