الموت يفجع الفنان ادريس الروخ

فقد الفنان المغربي، إدريس الروخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والدته، معلنا عن ذلك بحزن للجمهور عبر حسابه في موقع التواصل “فايسبوك”.

وغير إدريس الروخ صورة “فايسبوك”، واستبدلها بأخرى سوداء عليها عبارة “إنا لله وإن إليه راجعون”.

وأكد الممثل سعيد باي، خبر وفاة والدة الروخ، إذ نشر تدوينة قال فيها: “تلقيت ببالغ الأسى، والأسف، والحزن العميق خبر وفاة والدة صديقي وأخي ادريس الروخ، إنا لله وانا اليه راجعون”.