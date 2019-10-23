قام بلامسة مناطق حساسة من أجسادهن.. خمسيني يهتك عرض 3 قاصرات!

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، أول أمس الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 49 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ثلاثة قاصرات بدون عنف.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية توصل مصالح الأمن الوطني ببلاغ، حول تعرض ثلاثة فتيات قاصرات لاعتداءات جنسية، من قبل شخص قام بملامسة أماكن حساسة من أجسادهن بالشارع العام، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه بالمنطقة القروية أولاد احسين بضواحي مدينة الجديدة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للشخص الموقوف.