الفنان محمد اللوز عضو مجموعة “تكادة” في ذمة الله

توفي فجر اليوم الأربعاء، الفنان محمد اللوز، أحد مؤسسي مجموعة تكادة الشهيرة، بعد صراع مع مرض السرطان.
وتغلب مرض السرطان على محمد اللوز، الذي أعلن قبل حوالي سنة أنه مصاب به، ليودع الحياة اليوم وهو في عقده السادس.
وكشف عضو مجموعة تكادة الغنائية للجمهور، في أكتوبر السنة الماضية، أنه مصاب بسرطان البنكرياس، معلنا للجميع أن وضعه الصحي صعب، خصوصا أنه يعاني كن السكري ذلك.
واشتكى اللوز في آخر أيامه من قلة الحيلة في كواجهة المرض الخبيث، في غياب إلتفاتة من المسؤولين لتقديم المساعدة له.
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