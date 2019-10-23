الملك يبعث برئيسي البرلمان لتمثيله بحفل تنصيب قيس السعيد رئيسا لتونس

حل رئيسا مجلس النواب الحبيب المالكي، ومجلس المستشارين حكيم بنشماش، بتونس مساء أمس الثلاثاء، لتمثيل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، في حفل تنصيب الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد.

وقال المالكي، إنه حل بتونس مع بنشماش، بتعليمات من الملك محمد السادس، لتمثيله في حفل تنصيب الرئيس التونسي الجديد.

واعتبر المالكي أنه رفقة الوفد المتكون من ممثلي الأمة يعبر عن رسالة احترام وأخوة عبر عنها الملك تجاه القادة التونسيين، منذ الإستقلال.

وسيعقد مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الأربعاء جلسة عامة ستخصص لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس قيس سعيد، الذي فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بنسبة 72.71 في المائة من الأصوات.