استنفار في فرنسا.. رجل يُهدد الشرطة من داخل متحف بكتابات عربية

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية، أن رجلا واحدا على الأقل، تحصن صباح الأربعاء، في متحف الآثار في سان رافايل، في منطقة الريفييرا الفرنسية، حيث خط عبارات تهديدية باللغة العربية على جدران المبنى.

وتقول إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى “المتحف سيتحول جحيما”.

وذكرت الشرطة أن شخصا واحدا أو شخصين اقتحما ليل الثلاثاء الأربعاء المكان، ويرفض أو يرفضان الاستسلام أو التحدث إلى قوات الأمن المنتشرة، موضحة أنها تنتظر تدخل قوات خاصة للشرطة.