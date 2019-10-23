طقس الأربعاء.. بارد مع أمطار قوية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، فيما ستكون الأجواء غائمة ومصحوبة بأمطار أو زخات مطرية ورعدية محليا فوق كل من الشمال الغربي للبلاد والريف والواجهة المتوسطية والسايس ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والشمال الشرقي للبلاد.

وستكون السماء أحيانا غائمة شمال الجديدة مع قطرات متفرقة، فيما ستظل قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الغربي بالبوغاز، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و6 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالشرق والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الداخلية، وما بين 11 و16 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 16 و22 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 7 و12 درجة بكل من المرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و23 درجة بالسهول وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 23 و28 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وباقي السواحل الأخرى.