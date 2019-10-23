عدد الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية يتضاعف خلال 10 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيّنت معطيات نشرها مجلس التعليم العالي في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب تضاعف في السنوات العشر الأخيرة في الجامعات الإسرائيلية.

وبيّنت المعطيات أن عدد طلاب اللقب الأول قد تضاعف، في السنوات العشر الأخيرة، بينما تضاعف ثلاث مرات عدد طلاب اللقب الثاني، وتضاعف مرتين عدد طلاب اللقب الثالث.

ويتضح من المعطيات أن عدد الطلاب العرب في الجامعة الإسرائيلية في السنة الدراسية 2008 – 2009 كان يصل إلى 24,377 طالبا.

وارتفع العدد بشكل تدريجي متواصل ليصل في السنة الدراسية 2018 – 2019 إلى 51,162 طالبا.

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وبحسب المعطيات، فإن عدد طلاب اللقب الأول قد ارتفع بنسبة 95%، حيث أنه في السنة الدراسية 2008 – 2009 كان يصل عدد طلاب اللقب الأول إلى 21,142 طالبا، ليرتفع تباعا في السنوات الدراسية اللاحقة، ليصل إلى 41,087 طالبا في السنة الدراسية 2018 – 2019.

كما تبيّن أن عدد طلب اللقب الثاني قد ارتفع بنسبة 224%، حيث أنه في السنة الدراسية 2008 – 2009 كان عدد طلاب اللقب الثاني يصل إلى 2,855 طالبا، ليرتفع تباعا في السنوات اللاحقة، ليصل إلى 9,247 طالبا في السنة الدراسية 2018 – 2019.

أما عدد طلاب اللقب الثالث فقد ارتفع بنسبة 118%، حيث أنه في السنة الدراسية 2008 – 2009 كان عدد الطلاب العرب للقب الثالث يصل إلى 380 طالبا، وارتفع إلى 828 طالبا في السنة الدراسية 2018 – 2019.

يجدر التذكير بأن هذه المعطيات تشمل فقط الطلاب العرب فقط الجامعات الإسرائيلية.