بريطانيا: العثور على 39 جثّة في شاحنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت الشرطة البريطانية اليوم، الأربعاء، على 39 جثة داخل شاحنة في منطقة صناعية شرقي لندن، يعتقد أنها قدمت من ​بلغاريا​ بينما تم توقيف السائق المتحدر من إيرلندا الشمالية بتهمة القتل.

وأفاد بيان صدر عن شرطة إسيكس "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها"، مشيرًا إلى أنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي في مدينة غريز، شرق لندن، وفق ما نقلته وكالة أنباء "فرانس برس".

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