تظاهرة احتجاجية لسائقي الجرارات في أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتصم سائقو الجرارات في مدينة أم الفحم أمام مبنى البلدية، صباح اليوم الأربعاء، مطالبين بتوفير حل لهم إثر إغلاق مكب النفايات منذ عدة أشهر.

وأعرب سائقو الجرارات عن تذمرهم بسبب عدم وجود مكب للنفايات للمواد الصلبة.

وقال أحد السائقين إن "عدم وجود مكب نفايات في أم الفحم أمر غير منطقي ويزيد المصاريف علينا وعلى المواطنين. نريد حلا للموضوع في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "بعض المقاولين والمواطنين في حيرة من أمرهم، بسبب عدم وجود مكان مخصص للنفايات الصلبة. ونحن نضطر للسفر إلى خارج المدينة بسبب عدم وجود مكب للنفايات بأم الفحم".