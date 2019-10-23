اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي: المجموعة الخامسة: 22:00 كي آر سي جينك (بلجيكا) – ليفربول (إنجلترا) 22:00 ريد بول سالزبورغ (النمسا) – نابولي (إيطاليا) المجموعة السادسة: 22:00 سلافيا براغ (التشيك) – برشلونة (إسبانيا) 22:00 إنتر ميلان (إيطاليا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) Advertisements المجموعة السابعة: 19:55 لايبزيج (ألمانيا) – زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) 22:00 بنفيكا (البرتغال) – ليون (فرنسا) المجموعة الثامنة: 19:55 أياكس أمستردام (هولندا) – تشيلسي (إنجلترا) 22:00 ليل (فرنسا) – فالنسيا (إسبانيا)

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