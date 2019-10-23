غوارديولا: طريقة لعب أتالانتا سبب فوزنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على أتالانتا الإيطالي بالنتيجة 5-1، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعانى السيتي من بعض الصعوبات في بداية اللقاء، وتخلف بهدف نظيف، لكنه حافظ على تركيزه، ليحقق الفوز الثالث على التوالي له في المسابقة، ويقترب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء "كانت نتيجة جيدة حقا، الطريقة التي لعبوا بها (رجل لرجل في كافة أرجاء الملعب)، كانت سببا في ذلك، لكن لم يكن الأمر مريحا، لسنا معتادون على اللعب أمام فرق مماثلة".

وأضاف "ليس مفاجئا احتلال أتالانتا للمركز الثالث في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وحتى هذا الموسم يلعبون جيدا.. بالطريقة التي يلعبون بها عرفنا أنهم سيخلقون الفرص، ولهذا فإنها نتيجة مذهلة، 3 نقاط أخرى، فوز آخر وسنكون في الدور التالي".

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وكال غوارديولا المديح لنجمه رحيم سترلينغ الذي أحرز ثلاثية، وقال "سترلينغ كان عبقريا وكان بإمكانه تسجيل هدف آخر.. إنه ليس رائعا والكرة معه بل من غيرها أيضا، إنه يساعدنا كثيرا".

وتحدث غوارديولا عن إصابة لاعبه الإسباني رودري قائلا "لا أعرف حتى الآن، أعتقد أننا سنعرف اليوم، آمل أن يمتد غيابه لعشرة أيام في حال لم يكن هناك كسر، أما في حال وجود كسر، سيمتد غيابه لثلاثة أسابيع أو شهر".

وما إذا كانت الإصابة في الأوتار، قال غوارديولا "نعم تبدو كذلك، لم أتكلم معه أو الأطباء حتى الآن، لكنها تبدو كذلك، عندما يجري لاعب ويضع بده على منطقة الأوتار فإنها إصابة في تلك المنطقة".