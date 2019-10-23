ماذا قال زيدان بعد الفوز على غلطة سراي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بأداء فريقه أمام غلطة سراي التركي، ضمن المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الملكي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد فوزه على غلطة سراي بهدف في إسطنبول، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب المباراة "الفريق كان جيدًا جدًا، غلطة سراي أتيح له فرصتين للتسجيل، لكن كورتوا أنقذنا".

وأضاف "كنت أرغب في إضافة هدف ثاني، من أجل زيادة الضغوط على المنافس، أعجبني تركيز الفريق من أول إلى آخر دقيقة، وكان ذلك بفضل قرب النتيجة".

وعن مشاركة الثنائي الشاب فالفيردي وروديغو، قال "الثنائي من قوام الفريق، ويتدربان جيدًا، وبالتأكيد فرصتهما متاحة، فالفيردي جيد بشكل رائع في طريقة 4-3-3، وبالفعل قدم أداءً جيدًا، أما رودريغو فهو يلعب مع كاستيا، لكنه ينتمي إلى الفريق الأول، أنا سعيد جدًا بما فعله ضد غلطة سراي".

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أما فيما يتعلق بضغوط الفريق، فقال "إنها كرة قدم، لقد فزنا كثيرًا وهذا ما مضى. أعرف مكاني والموقع الذي أشغله، لهذا السبب استجبنا جميعًا بشكل جيد للغاية، بذل اللاعبون مجهودًا هائلًا، وأظهرنا شخصية قوية، يجب أن نفوز عندما نأتي من الخسارة وهذا ما فعلناه".

وأشاد زيزو ببنزيمة، قائلًا "إنه يعلم أنه واحد من الكبار في الفريق، ويأخذ الأمور بشكل طبيعي، نحن جميعًا في نفس المركب وعلينا المساهمة، كريم يتخذ القرارات حاسمة ويشجع الآخرين أيضًا".

وعن مستوى هازارد في المباراة، قال "لا أعتقد أنه محبط، لقد خلق فرصًا، ومن الوارد أن يسدد في العارضة، إنه ليس قلقًا، وسيتحسن".

وعلق زيدان على مستوى كورتوا، قائلًا "نعم، أنا سعيد له، لقد احتاج لمباراة من هذا النوع، كلنا سعداء به، إنه حارسنا الأساسي، وبالأمس كان على ما يرام وتمكنا من الفوز بالمباراة".

وأتم "رغم تأجيل الكلاسيكو، هذا الأسبوع لن يكون هادئًا أبدًا، نحن ريال مدريد، سنواصل العمل، أنا ولاعبي الفريق".