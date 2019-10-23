هزاع بن زايد وشينزو آبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث كل من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في طوكيو، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات أبرزها التعاون بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء اليابان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والوفد المرافق له، والذي شارك في مراسم تنصيب امبراطور البلاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة رسمية إلى اليابان - سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.



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كما تناول اللقاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ هزاع بن زايد على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين الإمارات واليابان والحرص المستمر على تطويرها في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

بدوره، رحب شينزو آبي بزيارة الشيخ هزاع بن زايد، مؤكدا أهميتها في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.