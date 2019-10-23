الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة في حاوية بإسيكس

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وكالاتالأربعاء 2019/10/23 12:46 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة البريطانية - أرشيفية
قالت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إنها عثرت على 39 جثة في حاوية شاحنة بمقاطعة "إسيكس" شرقي البلاد.
وذكرت شرطة إسيكس، في بيان، أن حاوية الشاحنة يُعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق المنحدر من أيرلندا الشمالية بتهمة القتل.
وذكر البيان "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها"، مشيرا إلى أنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي في مدينة "جريز" شرقي لندن.
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