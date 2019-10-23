إصابة 7 أشخاص في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني والمتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 7 أشخاص، الأربعاء، في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش بصيدا وجل الديب جنوبي لبنان.

وقال مراسل "العين الإخبارية" إن 6 أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش اللبناني في المدخل الشمالي لمدينة صيدا.



وأضاف المراسل أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات صيدا لتلقي العلاج اللازم.

وفي "جل الديب"، أفاد المراسل بأنه أصيب أحد المتظاهرين إثر محاولات الجيش اللبناني فتح الطرقات في المنطقة.

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ويأتي ذلك في وقت استمر فيه الإقفال التام في المصارف والمدارس خوفا من تطور الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريبية.

واستمر توافد المتظاهرين على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.





وعقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، أشعل القرار الذي سحبته الحكومة شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.