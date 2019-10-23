اجتماع بين مجلسي الأمن الدولي والأمن الأفريقي لمناقشة الأوضاع في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا مشتركا في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حنا تيته، ومفوض السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرقي، وذلك عقب زيارة قام بها أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.
وتناول الاجتماع الأوضاع في السودان واتفاق السلام في جنوب السودان الموقع بين الأطراف في جنوب السودان، والتنسيق من أجل تعزيز تعاونهما لتحقيق السلام في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وليبيا.
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