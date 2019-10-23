السيسي: روسيا شريك لأفريقيا ونتطلع لتنمية العلاقات معها

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن بلاده تنظر للجانب الروسي باعتباره شريكا لقارة أفريقيا وتتطلع لتنمية علاقتها مع موسكو.

جاء ذلك خلال لقاء بين الرئيس المصري ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية-الأفريقية التي انطلقت اليوم في مدينة سوتشي.

وأكد السيسي اهتمامه بسرعة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وتذليل أي عقبات قد تواجه الجانب الروسي لتحقيق ذلك.

مشددا على أهمية التعاون مع روسيا فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.



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كما استعرضا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.





واليوم الأربعاء، انطلقت في سوتشي، فعاليات النسخة الأولى من القمة "الروسية-الأفريقية"، بأجندة حافلة تتصدرها ملفات التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.



ويشارك في القمة التي تنعقد برئاسة مشتركة بين بوتين والسيسي زعماء 43 دولة أفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 بلدا على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء، في لقاء يُعَد الأول من نوعه على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

وتبحث القمة "القضايا الدولية ذات الصلة بالمستجدات الدولية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا ذات الأهمية الكبرى لروسيا والدول الأفريقية".

كما سيعطي المشاركون اهتماما خاصا لوضع وآفاق العلاقات بين الجانبين، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير التبادلات في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها.

وتتناول القمة أيضا تبادل وجهات النظر بشأن تنسيق تدابير مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي.